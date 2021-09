17 mortos em hospital do México devido a chuvas torrenciais

17 pessoas morreram num hospital no centro do México, devido às inundações causadas pelas chuvas torrenciais.

Segundo o Governo mexicano, as chuvas fortes fizeram transbordar o rio, que inundou um hospital no município de Tula e levou ao corte de energia.

De acordo com os meios de comunicação locais, a maioria das vítimas era doentes com covid-19 que estavam a ser tratados com oxigénio, que deixou de ser administrado quando a eletricidade foi cortada.

Os restantes pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.

Além deste caso, mais duas pessoas morreram na sequência das inundações no México.