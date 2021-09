Homem finge ser atropelado e é incriminado pela câmara de um Tesla

Um homem do Louisiana, nos Estados Unidos da América, fingiu ser atropelado por um carro e fez uma falsa denúncia às autoridades. O que Arthur Bates Jr. não sabia era que o Tesla em questão tinha uma câmara, que acabou por o incriminar.

O caso insólito foi dado a conhecer na segunda-feira pelas autoridades de Slidell, que explicaram que o homem foi detido na semana passada por falsificação de uma queixa à polícia.

As imagens que incriminaram Arthur Bates Jr. foram publicadas no Facebook:

Na sexta-feira passada, o homem de 47 anos ligou para o 911 (o número de emergência nos EUA) para relatar que tinha sido atropelado por um Tesla, no parque de estacionamento de um posto de combustíveis.

Quando as autoridades chegaram ao local, disse que o carro tinha recuado e ido contra ele, fazendo-o cair no chão, e que o motorista tinha fugido do local.

Na altura, queixava-se de lesões nas costas, pernas e pescoço, o que levou uma ambulância e um carro dos bombeiros a dirigirem-se ao local.

A polícia iniciou uma investigação ao caso e acabou por encontrar o motorista do Tesla, que revelou que Bates Jr. tinha ido contra a parte de trás do carro, intencionalmente.

A prova do crime surgiu com a câmara embutida na traseira do Tesla, que mostrou o que realmente aconteceu.

Perante as provas, Arthur Bates Jr. assumiu que tinha fabricado o "acidente" e foi detido.