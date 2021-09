Fotos da Semana. Bandeira de Portugal a meia-haste pela morte de Jorge Sampaio

A semana fica marcada pela morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio. Tinha 81 anos. Sampaio estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

Destaque ainda para o regresso da comitiva portuguesa dos Paralímpicos a Lisboa, depois de competirem nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020.

Nesta galeria de imagens pode ainda ver as consequências das chuvas torrenciais no Nepal, assim como os estragos causados pelo sismo no México e ainda o 73.º aniversário da Coreia do Norte.

