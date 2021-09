Embaixador chinês impedido de entrar no Parlamento britânico após sanções de Pequim

Os responsáveis do Parlamento britânico opuseram-se na terça-feira a uma visita do novo embaixador chinês, após as sanções de Pequim no final de março contra vários deputados britânicos.

Segundo a agência France Presse (AFP), o novo embaixador chinês, Zheng Zeguang, deveria estar presente, na quarta-feira, numa reunião do grupo multipartidário sobre a China no parlamento.

"Encontro-me regularmente com embaixadores de todo o mundo para estabelecer laços duradouros entre países e deputados", "mas não acho que seja apropriado encontrar-se com o embaixador chinês no domínio dos Comuns e no nosso local de trabalho quando o seu país impôs sanções contra alguns dos nossos membros", afirmou em comunicado o 'speaker' Lindsay Hoyle, que dirige a câmara baixa do parlamento britânico. "Não estou a dizer que a reunião não pode ter lugar, só estou a dizer que não pode acontecer aqui enquanto as sanções permanecerem em vigor", vincou Lindsay Hoyle.

Um porta-voz do speaker da câmara alta do parlamento, os Lordes, confirmou que os responsáveis das duas câmaras tinham concordado que a reunião deveria ser realizada noutro local devido às sanções contra os parlamentares

Num comunicado conjunto, este último congratulou-se com esta decisão, considerando que a receção nestes locais do embaixador chinês teria constituído um "insulto ao Parlamento".

No site da embaixada chinesa em Londres, um porta-voz sublinhou que cabe aos organizadores determinar quando e onde o evento deve ser realizado.

O porta-voz refere que as sanções tomadas por Pequim foram "irrepreensíveis" e que representavam "respostas justificadas" às sanções britânicas baseadas na "desinformação e sob o pretexto de supostas violações dos direitos humanos em Xinjiang".

Poucos dias depois de Londres ter sancionado, juntamente com os Estados Unidos, Canadá e a União Europeia, quatro altos funcionários chineses pelo seu papel nas violações dos direitos humanos contra a minoria uigure, Pequim sancionou nove figuras britânicas no final de março.

Entre eles estão parlamentares proeminentes, como o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, Tom Tugendhat, ou o ex-líder do Partido Conservador, Iain Duncan Smith, acusado de "mentiras" pelo regime chinês.

