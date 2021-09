Sete pessoas morreram esta terça-feira em consequência da queda de um avião no interior do estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, informaram fontes oficiais.

A aeronave caiu logo após descolar, numa área arborizada próxima da Escola de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), no município paulista de Piracicaba, segundo o Corpo de Bombeiros.

Os sete ocupantes da lista de passageiros do voo morreram no acidente, ocorrido por volta das 09:00 locais (13:00 em Lisboa), segundo as mesmas autoridades.

Os meios de comunicação locais indicam que cinco dos sete mortos eram membros da mesma família.

Já a Prefeitura de Piracicaba informou que o avião envolvido no acidente era do modelo King Air B200, que descolou do Aeroporto Municipal Pedro Morganti. A queda aconteceu cerca de 15 segundos após a descolagem, numa plantação de eucaliptos.

De acordo com imagens de câmaras de segurança, o avião explodiu após atingir a zona arborizada causando também um incêndio. Várias equipas de bombeiros deslocaram-se para apagar o fogo no local.

As autoridades brasileiras vão abrir um inquérito para esclarecer as causas do acidente.