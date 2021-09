Desabamento de terras faz oito mortos em Angola

Oito garimpeiros de diamantes morreram soterrados, na comuna de Caieie, município da Nharea, província angolana do Bié, devido ao desabamento de terras, informou esta quarta-feira a polícia.

Segundo o chefe de departamento de comunicação e imprensa do comando provincial do Bié da Polícia Nacional, superintendente-chefe António Hossi, as vítimas realizavam a atividade de garimpo na localidade de Caxito, sede comunal de Caieie, município de Nharea.

"Eram oito os componentes do referido grupo e a morte desses cidadãos ocorreu quando os mesmos realizavam escavações para a exploração de diamantes e, dada a profundidade do buraco, a terra desabou, ficando eles soterrados", referiu António Hossi, em declarações à rádio pública angolana.

O porta-voz da polícia no Bié, no centro de Angola, sublinhou que os cidadãos realizavam a exploração "de forma ilícita".