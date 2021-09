Alunos do Iémen têm aulas em tendas ou nas ruínas da escola

Há escolas do Iémen que foram destruídas pelos bombardeamentos aéreos mas os alunos não desistem das aulas.

Cerca de 740 estudantes iemenitas partilham o espaço das estreitas tendas-salas de aula da escola Ciência e Fé, nos arredores de Sana, depois de o edifício ter ficado praticamente destruído nos ataques aéreos liderados pelos sauditas em outubro de 2015

O conflito no Iémen tem um impacto devastador na educação e tem piorado as condições de vida num dos países árabes mais pobres, mas a determinação de alunos e professores em prosseguir com a educação mantém-se.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha revela que mais de 2.500 escolas foram total ou parcialmente destruídas. O fundo das Nações Unidas para as crianças, UNICEF, disse em julho que mais de dois milhões de crianças em idade escolar não frequentavam a escola e que dois terços dos professores no Iémen - há mais de 170.000 professores no total - não recebiam um salário regular há mais de quatro anos .

Uma guerra civil desde 2014

O Iémen está envolvido numa guerra civil desde 2014, quando os houthis, apoiados pelo Irão, controlaram grande parte do norte do país e chegaram mesmo à capital, Sana, forçando então o governo internacionalmente reconhecido a exilar-se.

Uma coligação de vários países, entre eles a Arábia Saudita, está a apoiar o Governo.

A guerra já matou mais de 130 mil pessoas e provocou a pior crise humanitária do mundo.

O Iémen tem um novo Governo de unidade desde meados de dezembro de 2020, que reúne frações rivais, tais como apoiantes do governo reconhecido pela comunidade internacional e separatistas do STC.

VEJA TAMBÉM: