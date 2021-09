Centro Cívico de Oviedo evacuado, autoridades avaliam ameaça de bomba

As autoridades espanholas evacuaram o centro cívico de Oviedo e os edifícios circundantes, esta quinta-feira, após uma ameaça de bomba.

"Recebemos uma ameaça anónima de bomba por telefone e, seguindo os protocolos, evacuamos parte da área", revelou um porta-voz da polícia nacional.

A evacuação aconteceu por volta das 10:30, hora local.

De acordo com os media espanhóis, quem alertou as autoridades foi o gerente do Centro Cívico, que recebeu uma chamada na qual disseram "que tinham colocado um artefacto explosivo num carro", no parque de estacionamento.

Elementos da polícia local, nacional e agentes de segurança pública estiveram no local. Também a unidade de inativação de explosivos e uma equipa cinotécnica estiveram no local para "comprovar a veracidade da chamada".

Os acessos ao centro cívico foram cortados e os edifícios junto ao local foram também evacuados, como o Palácio da Justiça.