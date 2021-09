Harry e Meghan Markle entre as 100 personalidades mais influentes do mundo 

O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle estão entre as 100 personalidades mais influentes do mundo, de acordo com a lista anual da revista norte-americana Time.

O duque e a duquesa de Sussex são uma das sete capas da revista.

Na lista divulgada pela Time, Harry e Meghan fazem parte dos "Ícones" mais influentes do mundo.

No ano passado, o casal afastou-se dos deveres reais e mudou-se para a Califórnia, onde lançou a Fundação Archewell. Assinaram um acordo com o Spotify para um podcast, o príncipe Harry fez uma série para a Apple TV+ com Oprah Winfrey e o casal tem inúmeros investimentos.

Divulgada anualmente pela Time, a lista de 2021 inclui 54 mulheres e 46 homens de vários setores da sociedade.

Citado pela Sky News, o editor-chefe da Time, Edward Felsenthal, afirmou que todas as personalidades escolhidas são "líderes extraordinários de todo o mundo, que trabalham para construir um novo futuro".

Para além dos duques de Sussex, foram eleitos também o presidente norte-americano, Joe Biden, e a sua vice-presidente, Kamala Harris, as cantoras Britney Spears e Billie Eilish, ou a ginasta olímpica Simone Biles.