Milhares de pessoas em protesto contra o Governo na Argentina

Na Argentina, milhares de pessoas protestaram contra o Governo. Exigem melhores condições de vida, como por exemplo, mais empregos.

Os manifestantes acusam o Executivo de desviar dinheiro para pagar a dívida externa.

A crise socioeconómica que o país atravessa já se arrasta há anos, mas foi agravada pela pandemia.

Os protestos surgem depois da derrota esmagadora do partido do Governo nas primárias das eleições legislativas realizadas no domingo.

A crise política já levou a pelo menos 11 demissões de ministros, presidentes de empresas estatais e diretores de organismos públicos.