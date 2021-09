O terrorista mais procurado na Indonésia, Ali Kalora, foi este sábado abatido a tiro num tiroteio com as forças de segurança da Indonésia, que decorreu nas florestas montanhosas deste país asiático, anunciaram as autoridades.

Ali Kalori era um dos dois militantes mortos no tiroteio, anunciou o porta-voz militar regional, brigadeiro general Farid Makruf, que identificou ainda Jaka Ramadan.

Os dois homens foram mortos durante um ataque no sábado por uma equipa conjunta de militares e polícias na província montanhosa de Sulawesi, na província de Parigi Moutong, no centro do país, perto do distrito Poso, considerado um antro de terroristas.

"Ali Kalora era o terrorista mais procurado e líder do MIT", acrónimo da rede Mujahideen da Indonésia de Leste, um grupo rebelde que jurou aliança ao Estado Islâmico em 2014.

As forças de segurança estão ainda à procura de mais quatro elementos do grupo, apontou ainda o responsável militar.

O MIT tem reclamado responsabilidade por vários homicídios de polícias e elementos das minorias cristãs no país, o que levou as operações policiais a intensificarem-se nos últimos meses para capturar os cabecilhas do grupo.

Há mais de uma década que Ali Kalora estava fugido às autoridades

A Indonésia, o país muçulmano mais populoso, tem mantido uma repressão sobre os militantes extremistas desde os atentados terroristas em Bali, em 2002, que mataram 202 pessoas, a maioria das quais estrangeiros.

Os ataques contra os estrangeiros têm sido substituídos por ataques mais pequenos e menos mortíferos contra alvos do governo, da polícia e das forças antiterrorismo.