Por cá, as eleições autárquicas de 26 de setembro continuam a marcar a agenda política. Lá fora, as atenções centram-se na erupção do vulcão em La Palma, nas Canárias, que já obrigou à retirada de mais de cinco mil pessoas de vários municípios. Destaque ainda para o tiroteio na Universidade de Perm, na Rússia, que fez vários mortos e feridos.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta segunda-feira.