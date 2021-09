O comentador da SIC, José Milhazes, acredita que as eleições russas ficaram novamente marcadas por forte pressão sobre o eleitorado e acrescenta que o processo já começou mal quando vários partidos foram impedidos de concorrer.

O partido do Kremlin, Rússia Unida, reivindicou esta segunda-feira a vitória nas eleições legislativas russas, segundo os primeiros dados oficiais a Comissão Eleitoral Central (CEC).

A maioria dos candidatos da oposição ao Kremlin não pôde participar nas eleições devido a obstáculos vários, desde acusações de extremismo a posse de bens no estrangeiro.

Em 2016, o partido no poder obteve mais de 54,20% dos votos, o que lhe permitiu somar 334 mandatos e aprovar leis sem precisar de acordos com a oposição com assento parlamentar.

Poucos minutos antes do fecho das mesas eleitorais na parte europeia da Rússia, os comunistas denunciaram a ocorrência de fraude em várias regiões do país, desde a parte europeia à Sibéria e ao Extremo Oriente, e exigiram a perseguição criminal dos "falsificadores".

Tanto a CEC como o Ministério do Interior russo desvalorizaram as infrações, argumentando que não influenciaram o resultado final das eleições.

A CEC reconheceu apenas uma dúzia de casos de enchimento de urnas com votos falsos e anunciou a anulação de mais de 8.500 votos, o que causou a indignação da oposição.

Os observadores independentes e a oposição extraparlamentar, liderada pelo encarcerado Alexei Navalny, denunciaram numerosos casos de fraude no voto eletrónico -- 2,6 milhões de eleitores -- e ao domicílio, e também a votação forçada de militares e funcionários do setor público.

Segundo a CEC, cerca de 45,15% dos 110 milhões de eleitores russos foram às urnas, menos 2,5 pontos percentuais que há cinco anos.