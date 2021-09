Tiroteio numa universidade na Rússia: há vários mortos e feridos

Um homem abriu fogo numa universidade na cidade russa de Perm esta manhã. Há registo de pelo menos 8 mortos e 6 feridos.

“A 20 de setembro, um estudante abriu fogo num edifício da Universidade Estatal de Perm. As informações sobre os mortos e feridos estão a ser determinadas. A identidade do suspeito foi estabelecida e estão a ser recolhidas mais informações sobre ele", disse Svetlana Petrenko do comité responsável pela investigação citada pela agência de notícias estatal Tass, acrescentando que o atirador foi ferido durante a detenção.