Biden assegura que Estados Unidos "não procuram uma nova Guerra Fria"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou esta terça-feira que os Estados Unidos "não procuram uma nova Guerra Fria", na sua primeira intervenção perante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Numa óbvia alusão ao confronto que decorre com a China, Biden insistiu que "não procura uma nova Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos" e acrescentou que os Estados Unidos "estão prontos para trabalhar com todas as nações que se comprometam e procurem uma solução pacífica para partilhar os desafios, mesmo que existam intensos desacordos noutros domínios".

Sem se referir diretamente à potência rival, preveniu que "os Estados Unidos vão participar na competição, e participar com vigor", numa alusão à sua visão do confronto com Pequim.

"Com os nossos valores e a nossa força, vamos defender os nossos aliados e os nossos amigos e opor-nos às tentativas dos países mais fortes de dominarem os mais fracos", sustentou, na perspetiva que tem repetido de combater "as autocracias" e "defender a democracia".

No seu discurso no fórum do multilateralismo, o Presidente dos EUA também aproveitou para reafirmar o "regresso" do seu país como parceiro fiável junto dos seus aliados, numa crítica velada ao mandato do seu antecessor, Donald Trump, e às suas opções estratégicas.

"Nos últimos oito meses, concedi prioridade à reconstrução das nossas alianças, à revitalização das nossas parcerias e ao reconhecimento de que são essenciais à segurança e à prosperidade duráveis da América", disse.

O líder da Casa Branca também assegurou que o seu país regressará plenamente ao acordo sobre o programa nuclear iraniano caso o Irão "faça o mesmo" e prometeu impedir que Teerão consiga obter a bomba atómica.

"Os Estados Unidos permanecem determinados e prontos para impedir as armas nucleares iranianas", frisou.

Trabalhamos com os membros permanentes do Conselho de Segurança (França, Reino Unido, Rússia e China) e ainda com a Alemanha "para obter diplomaticamente, com toda a segurança, o regresso do Irão ao Acordo Nuclear", firmou, numa referência ao acordo de 2015 designado Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), precisou.

O Presidente norte-americano prometeu ainda que aumentar os esforços internacionais do seu país para combater a pandemia de covid-19 e as alterações climáticas e referiu que "vai anunciar compromissos adicionais" para aumentar a vacinação nos países menos avançados no decurso de uma cimeira virtual que organiza na quarta-feira.

Além disso, Biden comprometeu-se a "duplicar de novo" o montante de ajuda dos Estados Unidos aos países mais pobres para enfrentar as alterações climáticas, mas sem precisar o montante.

No seu primeiro discurso perante a Assembleia geral, Biden considerou que o mundo se encontra num "ponto de inflexão na história" e deverá agir rapidamente e em cooperação para enfrentar os desafios da pandemia de covid-19, as alterações climáticas e o abuso dos direitos humanos.

Numa agenda marcada este ano pela pandemia, as alterações climáticas e a situação no Afeganistão após a retirada militar dos EUA e da NATO, Biden também sublinhou que o poder militar dos EUA deve constituir "o último recurso" e não deve ser utilizado "para solucionar qualquer problema", devendo antes ser utilizado em "colaboração" com os aliados e com uma missão "clara e atingível".

O debate geral das Nações Unidas, um dos pontos mais altos para a diplomacia internacional, iniciou-se em Nova Iorque, com o discurso de António Guterres, na presença de mais de 100 chefes de Estado e de Governo e representação diplomática de todos os 193 Estados-membros da ONU.

