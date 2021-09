Boris Johnson confirma que tem seis filhos

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson confirmou que tem seis filhos, em resposta à pergunta que tinha evitado responder em inúmeras entrevistas e conferências de imprensa no passado.

A revelação foi feita pelo chefe de Governo britânico em entrevista ao The Today Show, da NBC, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Johnson tem quatro filhos com a ex-mulher Marina Wheeler, uma filha de uma relação extraconjugal e um filho com a atual mulher, Carrie Johnson, com quem casou no início de 2021.

Em agosto, Carrie Johnson anunciou nas redes sociais que o casal está à espera do segundo filho.

Em declarações ao programa norte-americano, o primeiro-ministro confessou que era "fantástico" ter um bebé na 10 Downing Street – a residência oficial do chefe de Governo britânico -, mas que também significava "muito trabalho".

"Mas eu amo isso (…) Mudo muitas fraldas", disse.

De acordo com a CNN, o número de filhos de Boris Johnson tornou-se uma questão muito abordada na política britânica, nos últimos anos, depois de um tribunal proibir os meios de informação de divulgar a existência de uma filha, fruto de uma relação extraconjugal.