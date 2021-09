Extrema-esquerda espanhola quer retirar condecorações a membros de regimes totalitários

O partido de extrema-esquerda Unidas Podemos, parceiro do PSOE (socialista) no Governo espanhol, defende que o executivo deve retirar as condecorações concedidas a membros de regimes totalitários, como o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang.

A Comissão Constitucional do Congresso dos Deputados (câmara-baixa do parlamento) espanhol vai debater na quinta-feira uma proposta que "insta o Governo a prosseguir com a revisão e retirada de condecorações e distinções concedidas a membros de regimes totalitários e a pessoas que tenham sido condenadas por crimes de lesa-humanidade".

Segundo os analistas, mesmo que esta "proposta não de lei", como é chamado em Espanha, seja aprovada, o que não é seguro, não se espera que o executivo espanhol avance em breve com a medida.

As propostas "não de lei" têm por objetivo tentar obrigar o Governo a tomar medidas em determinada direção, mas a maior parte das vezes isso não acontece e são mais utilizadas para provocar determinados debates e para que os partidos tomem posição sobre as matérias em causa.

O parlamento já aprovou uma "proposta não de lei" do PSOE, partido socialista espanhol, que instava o Governo a retirar as medalhas recebidas a título póstumo ao polícia franquista António González Pacheco e aqueles que, como ele, praticaram atos incompatíveis com os direitos humanos.

Este pedido ainda não avançou porque o executivo defende que estas condecorações a polícias e guardas civis são regidas por leis que datam de 1964 e 1976, as quais não têm previsto um procedimento para serem revogadas, sendo primeiro necessário alterar a legislação, o que ainda não aconteceu.

De acordo com a "exposição de motivos" da proposta que vai ser debatida, entre os ditadores condecorados estão figuras como o argentino Jorge Rafael Videla, "condenado pelo sistema judicial argentino como autor de 469 crimes contra a humanidade", Gregorio Videla, "condenado pelo sistema de justiça argentino como autor de 469 crimes contra a humanidade", e Gregorio Conrado Álvarez Armelino, "o general golpista epónimo no Uruguai, condenado por múltiplos crimes contra a humanidade".

Condecoração idêntica foi também atribuída, pelo antigo chefe de Estado espanhol, Juan Carlos, a pessoas como Teodoro Obiang, "que chegou ao poder na Guiné Equatorial através de um golpe de Estado e que continua a perseguir a oposição política no seu país há mais de 40 anos".