Partido de Trudeau ganha eleições no Canadá, mas longe da maioria absoluta

No Canadá, o partido do primeiro-ministro ganhou as eleições antecipadas, mas longe da maioria absoluta que precisava. O objetivo de Justin Trudeau era reforçar a posição dos liberais no Parlamento, mas falhou.

Quando, a 15 de agosto, pediu a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas, Justin Trudeau tinha como objetivo recuperar a maioria liberal na Câmara dos Comuns, perdida em 2019, quando não conseguiu preencher mais de metade dos 338 lugares disponíveis.

Desde então, que algumas das mais importantes decisões para o Canadá têm sido tomadas graças a acordos parlamentares que o Governo sempre considerou insuficientes.

Com praticamente todos os votos contados, o Partido Liberal conseguiu eleger 157 deputados, longe dos 170 precisos para obter a desejada maioria absoluta. Um resultado aquém do objetivo do primeiro-ministro reeleito que diz, no entanto, estar pronto a formar Governo.

Os opositores ao primeiro-ministro entendem que Trudeau sai fragilizado destas eleições, que podiam ter sido evitadas, mais ainda por não terem alterado o panorama político do país.