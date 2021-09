Argélia fecha espaço aéreo a todos os aviões marroquinos

A Argélia decidiu esta quarta-feira "o encerramento imediato" do seu espaço aéreo a todos os aviões civis e militares marroquinos, bem como às aeronaves registadas em Marrocos, anunciou a Presidência.

"O Alto Conselho de Segurança decidiu o encerramento imediato do espaço aéreo a todos os aviões civis e militares bem como aos registados em Marrocos", lê-se num comunicado oficial.

A 24 de agosto, a Argélia cortou relações diplomáticas com Marrocos, acusando o país de "ações hostis", após meses de tensões exacerbadas entre os dois países do Magrebe de relações tradicionalmente difíceis, nomeadamente, devido à espinhosa questão do Saara Ocidental.

A normalização das relações diplomáticas entre Marrocos e Israel - em troca do reconhecimento pelos Estados Unidos da "soberania" marroquina sobre aquele território - avivou as tensões com a Argélia, apoiante da causa palestiniana.

Rabat considera que essa antiga colónia espanhola é parte integrante do seu território, mas os independentistas da Frente Polisário, por seu lado, exigem um referendo de autodeterminação, com o apoio da Argélia.

