As fotos do dia: reabertura com situação de alerta

O primeiro-ministro anunciou esta quinta-feira que a evolução positiva do país, no controlo da pandemia, vai permitir que o atual estado de contingência passe a situação de alerta a partir do dia 1 de outubro. Portugal avança para a última fase de desconfinamento, na próxima semana.

O vulcão Cumbre Vieja tem expelido lava e toneladas de dióxido de enxofre. Um manto de cinza tem cobrido a localidade perto do vulcão.

Os reis de Espanha e o primeiro-ministro, Pedro Sanchez, visitaram La Palma, onde a lava do vulcão Cumbre Vieja já destruiu mais de 350 edifícios. Todos os dias surgem novas ordens de evacuação. Sem certezas do que vai acontecer, habitantes e equipas de emergência tentam salvar o máximo que conseguem.

Milhares de migrantes oriundos do Haiti voltaram para o México para evitarem a deportação para o país de origem.

As autoridades norte-americanas pretendem transportar alguns dos 14.000 haitianos, que já atravessaram a fronteira com o México, acampados a sul do Texas.