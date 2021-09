Nova Iorque aprova legislação para proteger entregadores de comida ao domicílio

A cidade de Nova Iorque aprovou esta quinta-feira legislação que reconhece um salário mínimo e outros direitos para entregadores de comida a domicílio que trabalham com aplicações móveis, fundamentais num negócio que disparou com a pandemia de covid-19.

A lei, aprovada pela Câmara Municipal de Nova Iorque, exige que as empresas de entregas na cidade, tais como Grubhub, DoorDash e Uber Eats, garantam condições mínimas aos entregadores a domicílio, muitos dos quais são imigrantes de origem latino-americana.

O que muda?

A nova regra não permite a estas empresas cobrar aos "entregadores", como são conhecidos na comunidade latina, uma taxa nos salários, nem os obrigar a pagar os recipientes para a comida.

Também garante que os trabalhadores das entregas tenham acesso às casas de banho dos restaurantes onde recolhem os alimentos para entregar, e exige que as empresas para as quais trabalham revelem as suas políticas de gorjetas.

A nova lei também permite que os trabalhadores das entregas estabeleçam certas restrições de distância, ou evitem zonas de entrega nas suas rotas sem por isso sofrer represálias.

"É um grande passo numa indústria totalmente desregulamentada"

A diretora de políticas públicas da organização "Os entregadores", Hidalyn Colón, disse à agência Efe que garantir um salário mínimo, poder utilizar as casas de banho ou a questão das distâncias "é um grande passo numa indústria totalmente desregulamentada".

A lei, que foi aprovada por unanimidade, "é um primeiro passo de muitos", porque ainda faltam outas questões importantes, como as indemnizações em caso de acidente.

Os trabalhadores das entregas a domicílio imigrantes demonstraram o poder de se organizarem e de pedir à Câmara Municipal que atue para que as empresas que desenvolvem as aplicações prestem contas, disse Carlos Menchaca, um dos elementos da autarquia que apoiou a iniciativa.