A polícia resolveu o mistério da mulher encontrada ferida e sem memória, numa ilha da Croácia.

Foi identificada como Daniela ou Dana Adamcova, de 57 anos, depois de amigos e conhecidos da Croácia e da Eslováquia a reconhecerem numa fotografia.

Será uma ex-estilista eslovaca que morou nos Estados Unidos. Fez joias para celebridades como Diana Ross.

O The Guardian, que cita um jornal local, diz que também a identificaram nos Estados Unidos, onde morou até 2015. Vendia joias para estrelas como Brigitte Bardot e Barbra Streisand e o seu trabalho também esteve em destaque na série "Friends".

Daniela terá deixado a Eslováquia em 1984 para estudar Design nos Estados Unidos.

A mulher está estável, internada num hospital na cidade de Rijeka.

Encontrada ferida, fraca e sem memória

Foi encontrada com cortes e hematomas no rosto e no corpo, numa zona rochosa, na ilha de Krk. As autoridades divulgaram uma fotografia depois de ter sido encontrada.

A mulher tem 1,52 metros de altura, cabelo loiro, olhos azuis e usava um chapéu cor-de-rosa, camisola às riscas e calças escuras.

As autoridades acreditam que terá passado várias noites naquela área e revelam que estava tão fraca que não conseguia beber água sem ajuda.

"É muito estranho que ela estivesse naquela zona. É uma parte extremamente inacessível da baía, com pedras terrivelmente afiadas, literalmente como lâminas que cortam a borracha dos sapatos", disse um dos residentes locais.

Em declarações a um jornal local, disse ainda que "não há vida" naquela zona, "exceto talvez javalis ou ursos", e que uma pessoa "não conseguiria nadar aquela distância".

Ilha de Krk

A ilha de Krk é um destino popular entre os turistas da Alemanha, Áustria, Itália e Hungria. É uma das maiores ilhas do Mar Adriático e tem uma população de cerca de 20 mil pessoas.

Apesar de estar ligada ao continente por uma ponte e das cidades e vilas habitadas, grande parte da ilha é constituída por zonas remotas e com terrenos de difícil acesso.