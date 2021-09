Antiga supermodelo revela ter ficado desfigurada devido a procedimento estético

A antiga supermodelo Linda Evangelista diz estar brutalmente desfigurada devido a um procedimento estético.

A antiga supermodelo submeteu-se a uma intervenção com o objetivo de eliminar a gordura localizada, mas, ao contrário do esperado, o procedimento aumentou as células gordas, um efeito secundário raro chamado hiperplasia adiposa paradoxal.

Cinco anos após o tratamento estético, a canadiana, de 56 anos, afirma estar " brutalmente desfigurada", sem sustento e numa depressão profunda.

Linda Evangelista já avançou com um processo judicial de 50 milhões de dólares contra a empresa responsável pelo tratamento estético.

A antiga supermodelo acusa a empresa de negligência, publicidade enganosa e alega que os clientes não são avisados dos possíveis efeitos secundários.

O relato emotivo, publicado na conta pessoal no Instragram, revela a razão do seu afastamento do mundo da moda.

A supermodelo, que ficou conhecida nos anos 80 e 90 ao lado do grupo "Super Six", já recebeu milhares de mensagens de apoio na publicação em que desabafou com os seguidores e disse estar transformada numa reclusa.