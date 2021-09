Um tiroteio ocorrido esta quinta-feira numa mercearia no leste de Memphis, no Estado norte-americano do Tennessee, causou um morto e 13 feridos.

Um homem entrou aos tiros no edifício e mais tarde, o próprio atirador foi encontrado morto pela polícia.

As motivações ainda não são conhecidas nem a identidade revelada.

De acordo com as informações disponíveis, alguns dos feridos foram internados em estado grave.

Jason Lusk, uma testemunha do ataque, diz que sentiu o impacto de um dos disparos.

"O disparo foi tão próximo que parecia ter sido mesmo por cima da minha cabeça", revela.

"À medida que os disparos começaram, atirei-me para o chão, para a frente do meu carro, para conseguir proteger-me e disse às pessoas à minha volta para se esconderem", continuou.

O chefe da polícia de Collierville, Dale Lane, disse que era um dia triste para o seu departamento: "Estou neste serviço há 34 anos e nunca vi nada como isto", declarou aos jornalistas.