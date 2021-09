ONU avisa que alterações climáticas devem ser encaradas

As alterações climáticas estão a agravar os conflitos nas zonas mais vulneráveis do mundo. O alerta é do Conselho de Segurança da ONU, que reuniu para um debate sobre o clima e segurança, à margem da Assembleia Geral que decorre em Nova Iorque.

As consequências das alterações climáticas são claras e presentes. António Guterres, secretário-geral da ONU, diz que o tempo está a contar e que é urgente agir.

"Incêndios, cheias, períodos de seca, e outros fenómenos climáticos extremos estão a afetar todos os continentes".

António Guterres diz que as alterações climáticas devem ser encaradas, sobretudo, como um multiplicador de ameaças.

Dos 20 países mais afetados pelo conflito armado, 12 estão entre os mais vulneráveis.

Apesar dos países mais pobres serem os que mais sofrem, as consequências das alterações climáticas, o secretário de Estado norte-americano lembrou que se trata de um problema global.

O debate do Conselho de Segurança da ONU, decorreu às margens da Assembleia Geral, onde vários líderes mundiais alertaram para a urgência da cooperação internacional no combate às alterações climáticas.

O objetivo de alcançar os 100 mil milhões de dólares, acordados há uma década, também já tinha sido referido nesta Assembleia Geral da ONU pelo primeiro-ministro do Reino Unido.

O Reino Unido vai ser anfitrião do COP26, uma cimeira decisiva na luta contra as alterçaões climáticas, com arranque a 31 dse outubro, em Glasgow.

