Vulcão de La Palma: ar irrespirável, povoações retiradas e aeroporto encerrado

Em La Palma, a erupção do vulcão Cumbre Vieja está mais violenta. A equipa de enviados da SIC explica que esta sexta-feira duas novas bocas abriram-se e uniram-se numa única fissura, que emitiu "muita lava".

"Há risco de o cone vulcânico desmoronar com a força das explosões", acrescenta o jornalista Hugo Alcântara, em direto de La Palma.

A prioridade das autoridades é salvar vidas. As pessoas estão a ser retiradas de casa, para um parque desportivo. Os responsáveis falam em "deixar a natureza cumprir o seu curso", explica o jornalista, acrescentando que o ar está "irrespirável".

"Zona de catástrofe"

O governo de Madrid decidiu declarar a ilha como "zona de catástrofe".

Ao sexto dia, o Cumbre Vieja regista erupções mais explosivas e a lava continua imparável a correr para o mar. As explosões intensas no cone principal do vulcão de La Palma, assim como a chuva ácida de cinzas e poeiras, acionaram o reforço das medidas da Proteção Civil espanhola.

Outras três povoações foram evacuadas e confinadas. Há já mais de seis mil deslocados e desalojados na ilha das Canárias.

O vulcão destruiu, pelo menos, 400 casas e queimou 250 hectares de terreno. Afetou de forma irremediável a produção de banana, sustento de 10 mil famílias e que vale quase metade do PIB de La Palma.

O Governo espanhol reúne-se terça-feira para aprovar um plano de ajuda e reconstrução de La Palma. 13 milhões de euros vale o primeiro pacote de ajuda às vítimas do vulcão. Enquanto não chega ao destino, vale a solidariedade entre ilhéus. Em La Palma, há já 13 centros para recolher donativos e bens essenciais.

Imagem-símbolo destes seis dias de erupção: a Casa Milagre. Foi construída há 30 anos por um casal dinamarquês. Ausente da ilha chorou assim que soube o que aconteceu. La Casita, como foi batizada pelos proprietários, na área do vulcão, é a única estrutura edificada que escapou ao avanço da torrente de 3 metros de lava. resistiu a temperaturas de mil e cem graus do Cumbre Vieja.

