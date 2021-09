Dezenas de milhares de pessoas retiradas na Índia antes da chegada do ciclone Gulab

Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas de três estados indianos antes da chegada prevista do ciclone Gulab à costa oriental do país, hoje à noite, segundo as autoridades.

O ciclone, com rajadas de até 95km/h, deverá localiza-se entre os dois estados costeiros de Odisha e Andhra Pradesh, disse o Departamento de Meteorologia indiano.

A tempestade prevê-se que seja acompanhada de "chuvas extremamente fortes" na Baía de Bengala, acrescentou a agência, num boletim meteorológico.

As autoridades dos dois Estados ameaçados pediram às pessoas que vivem perto da linha costeira que se retirassem para abrigos e salientou que centenas de elementos de operações de salvamento e socorro foram enviados para a zona.

As autoridades de Bengala Ocidental, a norte de Odisha, disseram que também tomariam precauções, embora não se espere que o Estado seja diretamente afetado pelo ciclone.

"Já retirámos mais de 20.000 pessoas para escolas e edifícios governamentais, convertidos em abrigos para ciclones", disse à agência de notícias francesa AFP o oficial do estado Bankim Hazra.

Em Odisha, a evacuação já está em curso em sete distritos, segundo o oficial P.K. Jena, enquanto em Andhra Pradesh, 85.000 pessoas deverão ser deslocadas.

O norte do Oceano Índico está a ser atingido cada vez com mais regularidade, por severos ciclones, um agravamento que os cientistas atribuem ao aquecimento global.

Em maio, o ciclone Yaas, com rajadas até 155 quilómetros por hora, deixou milhares de indianos sem casa e matou pelo menos 20 pessoas.

Os danos ascenderam a mais de dois mil milhões de dólares (1,71 milhões de euros) em Odisha, Bengala Ocidental e no vizinho Bangladesh.