Pelo menos três pessoas morreram no descarrilamento de um comboio de passageiros no estado de Montana, no noroeste dos Estados, este sábado. Segundo as autoridades há também registo de vários feridos.

O comboio Amtrak, que viajava entre Chicago (Illinois) e Seattle (estado de Washington), transportava aproximadamente 150 passageiros e 13 funcionários.

A causa do acidente ainda não foi determinada.