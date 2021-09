Os incêndios no estado norte-americano da Califórnia não dão tréguas. Desta vez, o incêndio Windy está a atingir a Floresta Nacional de Sequoia, perto de Sugarloaf, na Califórnia.

Na Tailândia, continuam os protestos contra o Governo e, na Índia, ativistas comunistas protestam contra o primeiro-ministro.

Em Portugal, destaque para a vitória de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa e para a inauguração do novo centro de tratamento do cancro do pâncreas Botton-Champalimaud.