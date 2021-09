Sismo de forte intensidade abala ilha de Creta, na Grécia

Um sismo de magnitude 5.8 atingiu a ilha de Creta, na Grécia, esta segunda-feira.

Segundo o canal de televisão público ERT, pelo menos uma pessoa morreu na sequência do sismo. O homem encontrava-se a fazer obras dentro de uma igreja quando o telhado desabou.

O sismo afetou particularmente a cidade agrícola de Arkalohori, onde o homem morreu. As autoridades avançam que há pessoas que ficaram presas dentro de casa e, segundo a Associated Press, há registo de pelo menos nove feridos. O sismo provocou ainda deslizamentos de terras e danos noutros edifícios, como escolas.

"Até agora, foram registados danos em prédios antigos e as pessoas saíram para as ruas", disse Yannis Leontarakis, funcionário da Proteção Civil na ilha, à televisão pública ERT.

STEFANOS RAPANIS

Harry Nakos

Harry Nakos

Várias réplicas registadas após o sismo de maior intensidade

Após o sismo maior, várias réplicas foram sentidas, pelo menos três com magnitude superior a 4.

O terramoto, de magnitude 5,8, de acordo com o Observatório Geodinâmico de Atenas, ocorreu às 05:17, hora local (06:17 em Lisboa) a 23 quilómetros de Heraclião, capital de Creta, e a 10 quilómetros de profundidade.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico e o Serviço Geológico dos Estados Unidos avançaram com uma magnitude preliminar de 6,0. Segundo a Associated Press é comum que durante as primeiras horas após um sismo sejam fornecidas diferentes magnitudes do mesmo evento.

O ministro da Proteção Civil grego já está a dirigir-se para o local.

Em atualização