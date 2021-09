As fotos do dia: a última reunião da task force para a vacinação

A missão do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo chegou ao fim e deixa as funções de coordenador do plano de vacinação contra a covid-19. Na última reunião da task force, o primeiro-ministro António Costa e o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, estiveram presentes.

Em Portugal, destaque ainda para os cerca de 40 refugiados afegãos que chegam da Grécia.

As cheias na Tailândia, um protesto antiaborto em Espanha, o vulcão em La Palma ou a explosão na Suécia, veja as imagens que estão a marcar a atualidade desta terça-feira.

