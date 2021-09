Deserto mais seco do mundo coberto de flores

O deserto florido é raro, acontece a cada cinco ou sete anos e está quase sempre associado ao fenómeno "El Niño".

Mas um projeto do ministério da Agricultura pretende a produção de flores todos os anos, durante os meses de agosto e setembro.

“Vamos instalar um projeto de irrigação em diferentes áreas da região do Deserto do Atacama”, disse o delegado presidencial da Região do Atacama, Patricio Urquieta, na segunda-feira. "Vamos escolher lugares com o acesso mais fácil para as pessoas."