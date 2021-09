Nobel alternativo atribuído a ativistas da Rússia, Camarões, Índia e Canadá

Marthe Wandou dos Camarões, Vladimir Slivyak da Rússia, Freda Huson do Canadá e a Iniciativa Jurídica para as Florestas e o Ambiente (Índia) receberam hoje o chamado Prémio Nobel Alternativo pela Fundação Right Livelihood da Suécia.

Marthe Wandou venceu o prémio por ter construído um modelo comunitário para proteger as crianças do terrorismo e da violência baseada no género na região do Lago Chade.

Vladimir Slivyak, ambientalista, copresidente e cofundador da Ecodefense, uma das principais organizações ambientais da Rússia, foi reconhecido pelo seu empenho contra as indústrias do carvão e nuclear na Rússia.

Alexander Zemlianichenko / Reuters

O júri também honrou a defesa do povo Wet'suwet'en (povo que vive ao redor do rio Bulkley) contra a construção de oleodutos no Canadá , por parte da canadiana Freda Huson, uma chefe feminina (Dzeke ze ’) do povo Wet’suwet’en, importante defensora das comunidades indígenas.

A Iniciativa Jurídica para as Florestas e o Ambiente foi reconhecida pelo trabalho jurídico para ajudar as comunidades índias a proteger os seus recursos para a democracia ambiental.

Cada um dos laureados receberá um milhão de coroas suecas (100.000 euros), que lhes serão entregues numa cerimónia a 01 de dezembro em Estocolmo.