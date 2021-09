Quase 50 mortos em acidentes de viação em Angola em uma semana

Angola registou 47 mortes e 229 feridos, em 254 acidentes de viação na última semana, sendo Luanda, capital do país, a que registou o maior número de óbitos, com 30% do total, anunciou hoje a Polícia Nacional.

De acordo com o relatório da situação de segurança pública da Polícia Nacional, no período entre 17 e 23 do mês em curso, Luanda registou 66 acidentes de viação, seguindo-se a Huíla com 26 e Benguela com 22.

Segundo o especialista da direção de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, inspetor-chefe Venâncio Vicente, entre as principais causas dos acidentes destacam-se a falta de precaução, excesso de velocidade, mau estado das vias e má travessia de peões.

O relatório destaca ainda entre as micro operações efetuadas no período em referência a detenção preventiva de 932 cidadãos suspeitos e esclarecimento de 850 crimes com realce para os homicídios, ofensas à integridade física graves e simples, agressão sexual e roubos.