China enfrenta crise energética

A China está a ser atingida por cortes de energia sem precedentes. Milhões de pessoas ficaram sem eletrecidade em casa e muitas fábricas pararam a produção.

A escassez do carvão e as metas do Governo chinês para a redução do consumo de energia são as principais causas dos apagões.

A China comprometeru-se a reduzir as emissões de carbono. Ao mesmo tempo, o clima extremo, que tem afetado o nordeste do país, levou a que parte da população tivesse maior necessidade de eletrecidade.

A crise energética ameaça desacelerar a economia na China, afetando também as cadeias de fornecimento para todo o mundo.

