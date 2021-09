Polícia brasileira extradita cidadão português preso no nordeste do país em 2019

A Polícia Federal (PF) brasileira realizou na quarta-feira o procedimento de extradição de um cidadão português, preso em novembro de 2019 na cidade de Maragogi, no nordeste do país, informaram esta quinta-feira fontes policiais.

O homem português havia sido condenado, em Portugal, pela prática dos crimes de lenocínio e de auxílio à imigração ilegal.

"O extraditado havia sido preso em Maragogi, estado de Alagoas, em cumprimento à ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou o pedido do Estado Lusitano, no sentido de dar cumprimento à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, em razão da prática do crime de lenocínio na forma continuada e de auxílio à imigração ilegal", indicou a PF em comunicado.