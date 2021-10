As fotos do dia: mais um grito pelo clima

Ativistas do movimento "Fridays for Future" organizam uma greve climática, enquanto decorre um encontro de ministros do Ambiente, em Milão, Itália.

Na Rússia, volta a haver um casamento real, mais de um século depois. O grão-duque George Romanov, de 40 anos, filho da autoproclamada herdeira do trono imperial da Rússia, Maria Vladimirovna, casou-se com a italiana Victoria Bettarini, em São Petersburgo.

Da China chegam-nos imagens do Dia Nacional chinês e de uma exposição de arte imersiva.

Em Portugal, André Ventura demitiu-se do Chega, na sequência da decisão do Tribunal Constitucional, que considerou ilegais as alterações de estatutos feitas durante uma Convenção do partido há um ano. Já Francisco Rodrigues dos Santos anunciou a recandidatura à presidência do CDS.

