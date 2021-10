Começou a Expo Dubai, o primeiro evento global depois da pandemia

A Expo Dubai abriu, esta sexta-feira, ao público. A primeira feira a realizar-se no Médio Oriente foi atrasada um ano, devida à pandemia. Nos próximos seis meses, a organização espera receber 25 milhões de visitantes.

A inauguração foi realizada com pompa e circunstância, não fosse realizada no Dubai. A praça principal da feira – que contém uma cúpula de 130 metros de largura e que é mais alta que a Torre de Pisa – transformou-se numa trela de projeção de 360 graus. Não faltou ainda fogo de artifício e a música.

Depois de Milão, o Dubai recebe a feira mundial, naquela que é a primeira a realizar-se no Médio Oriente. É também o primeiro evento à escala global que se realiza depois da pandemia de covid-19.

A feira foi construída do zero no deserto e custou cerca de seis mil milhões de euros. Ocupa quatro quilómetros quadrados e tem representado cerca de 200 países – incluindo Portugal.

O evento decore até 31 de março do próximo ano e a organização espera atrair 25 milhões de visitantes – mais do dobro da população dos Emirados Árabes Unidos.