A semana fica marcada pela erupção do vulcão de La Palma, a chegada da lava ao mar e pelas consequências que a situação está a ter.

No desporto, destaque para a presença das equipas portuguesas na Liga dos Campeões e a conquista de Portugal de um lugar na final do Campeonato do Mundo de futsal.

Dos incêndios na Califórnia às manifestações pelo mundo, passando ainda pela estreia do novo filme do James Bond, veja aqui as imagens que marcaram a semana.