Uma avioneta despenhou-se, este domingo, contra um edifício nos subúrbios de Milão, em Itália, . Pelo menos oito pessoas morreram.

Segundo as autoridades, as oito vítimas mortais seguiam a bordo da avioneta, seis ocupantes, incluindo uma criança, e o piloto e co-piloto. De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o acidente aconteceu cerca das 13:10 (hora local). Para já ainda não são conhecidas as causas do acidente.

As vítimas são de nacionalidade francesa, segundo alguns meios de comunicação, no entanto esta informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Depois de embater no edifício, a avioneta incendiou-se. No momento da colisão não se encontrava ninguém no interior do edifício de dois andares, que estaria a ser alvo de remodelação. A estrutura de dois andares ficou completamente destruída e as chamas foram extintas pela rápida intervenção dos bombeiros.

A avioneta teria levantado voo do aeroporto Linate, em Milão, com destino à Sardenha, mas cinco minutos depois da descolagem caiu. O acidente aconteceu perto da estação de metro de San Donato.

A agência nacional de segurança da aviação abriu uma investigação.

Em atualização