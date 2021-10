Milhares de pessoas saíram à rua, nos Estados Unidos, para se manifestarem contra a lei que limita o acesso ao aborto.

Este direito existe no país desde 1973, com o caso "Roe v Wade", que reconheceu o direito federal à interrupção voluntária da gravidez a todas as mulheres norte-americanas.

É a primeira Marcha das Mulheres desde que Joe Biden é o Presidente do país.