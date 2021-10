Milhares de pessoas saem à rua em protesto contra o Governo de Bolsonaro

Milhares de pessoas saíram, estes sábado, às ruas no Brasil em protesto contra o Governo e a pedir a destituição do Presidente Jair Bolsonaro. No Rio de Janeiro a manifestação decorreu de manhã, mas o protesto estendeu-se a várias cidades brasileiras.

A maior das manifestações aconteceu em São Paulo e juntou milhares de pessoas na principal avenida da cidade. Representantes de movimentos sociais denunciam ataques do Governo de Bolsonaro aos direitos humanos e ao meio ambiente, e destacam a gestão feita da pandemia com políticas negacionistas.

Apesar disso, a maior pressão política nesta manifestação prende-se com a situação económica que o país atravessa: o aumento do desemprego e da inflação – que no último ano chegou a dois dígitos em oito capitais brasileiras. Os combustíveis subiram cerca de 50%, o que se reflete também nos preços dos alimentos.

Estes protestos foram convocados pelas redes sociais e têm com objetivo pressionar politicamente pela destituição de Bolsonaro. Atualmente há mais de 130 pedidos de Impeachment no Congresso brasileiro, acumulados em mais de dois anos de Governo.

Esta é a sexta manifestação contra o Governo brasileiro realizada este ano.

Manifestações aconteceram também em Portugal

Quase 500 pessoas juntaram-se este sábado no centro de Lisboa em dois atos de protesto de apoio ao movimento brasileiro #ForaBolsonaro, que se mobiliza também hoje no Brasil e noutros países contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com as organizações das duas iniciativas, em declarações à Lusa, estiveram este sábado cerca de 250 pessoas no protesto no Rossio, que decorreu entre as 17:00 e as 19:00, e à volta de 200 tinham passado pelo Largo Camões pelas 19:15, numa ação que teve início às 18:00.

O protesto do Rossio foi organizado pelo núcleo de Lisboa do Partido dos Trabalhadores (PT), com o coletivo Alvito, o coletivo Revolu e o Partido Comunista do Brasil e, de acordo com o coordenador do Núcleo PT Lisboa, Pedro Prola, teve ainda o apoio de partidos e organizações portuguesas como o PCP, o BE, o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e a SOS Racismo.

No Largo Camões, onde decorreu a ação organizada pelo Coletivo Andorinha, foi lido o manifesto "Solidariedade Internacional ao Brasil: Portugal denuncia Bolsonaro genocida", lançado inicialmente em Portugal em julho, mas que agora ganhou uma "versão Ibérica", com a inclusão de Espanha, disse à Lusa Débora Dias do coletivo.

Durante o protesto, foi promovida uma recolha de assinaturas para aquele abaixo-assinado, já subscrito por figuras públicas como o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, os deputados Beatriz Gomes Dias (BE), Isabel Moreira (PS), Joacine Katar Moreira (não inscrita) e António Filipe (PCP), a escritora Alexandra Lucas Coelho, os atores Ivo Canelas, Joana de Verona e Cleia Almeida, o coreógrafo João Fiadeiro, os realizadores Sérgio Treffaut e Susana de Sousa Dias ou o cantor Sérgio Godinho.

Além de Lisboa, também o Porto e Braga acolheram este sábado ações e protesto de apoio ao movimento brasileiro #ForaBolsonaro. Em Braga, a manifestação contra as políticas de Jair Bolsonaro -- organizada por vários coletivos de imigrantes brasileiros, como o coletivo Esquerda em Braga, coletivo Marielle e coletivo Anónimas -- estava marcada para a praça da República, às 18:00.