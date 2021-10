Oito pessoas morreram depois de uma avioneta se despenhar contra um edifício, em Milão, Itália. As vítimas mortais seguiam todas a bordo da aeronave.

A avioneta tinha descolado do aeroporto privado de Linate e dirigia-se à Sardenha. Pouco depois de ter levantado voo, o aparelho acabou por se despenhar.

Todos os ocupantes da avioneta – oito pessoas, entre as quais uma criança morreram.

As autoridades já ordenaram um inquérito para apurar as causas do acidente.