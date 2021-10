As fotos do dia: condecoração e a tão esperada selfie

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta segunda-feira a seleção nacional de futsal, que se sagrou campeã do mundo no domingo. A equipa esteve no Palácio de Belém, numa cerimónia que atribuiu as Insígnias Comendador da Ordem Infante D. Henrique.

A atividade sísmica do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, intensificou-se, tendo sido registados mais de 40 sismos. O cone principal do vulcão colapsou parcialmente, o que fez aumentar o fluxo de lava.

Os Talibã aumentaram o patrulhamento e a segurança de algumas regiões após uma explosão em Cabul, Afeganistão, que provocou dois mortos e três feridos.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta segunda-feira.