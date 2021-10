Cimeira na Eslovénia: líderes reunidos para discutir subida de preços da energia

Os líderes europeus estão reunidos na Eslovénia para discutirem as lições da saída caótica do Afeganistão e a subida dos preços da energia. A reunião plenária será iniciada esta quarta-feira, de manhã.

António Costa defende que é necessário agir para manter os preços da energia sob controlo, mas antecipa um impacto menor em Portugal.

"Em Portugal já adotámos as medidas necessárias para que isso possa acontecer. Somos dos países que temos a vantagem de, tendo avançado mais depressa na transição para as energias renováveis, menos somos impactados pelo acréscimo muito significativo do custo do gás".