Vários feridos em tiroteio numa escola no Texas

Várias pessoas ficaram feridas esta quarta-feira, num tiroteio numa escola do Texas, nos Estados Unidos. A polícia foi chamada ao local para investigar o caso.

A NBC avança que há vários feridos. Testemunhas dizem que viram ambulâncias a sair da escola secundária de Timberview, em Arlington, no estado norte-americano do Texas.

"Pelo menos duas pessoas foram feridas" e a polícia está "ativamente à procura do suspeito", disse à NBC o presidente da câmara, Jim Ross.

No entanto, uma porta-voz do Departamento de Polícia de Arlington não confirmou os feridos.

Buscas pelo suspeito

A polícia publicou, entretanto, no Twitter, uma fotografia do suspeito do tiroteio. Trata-se de Timothy George Simpkins, de 18 anos. As autoridades pedem para quem tiver pistas sobre o jovem ligar para o 911.

A polícia garante que estão a ser feitas "buscas" em "estreita colaboração" com a polícia local e com um departamento de armas de fogo e explosivos.

A escola faz parte da área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

A autoridade escolar local disse que os estudantes e os funcionários da escola estavam trancados nas salas de aula ou nos gabinetes. Vão poder sair assim que a escola estiver "completamente protegida", disse o departamento de polícia, no Twitter.

Artigo em atualização.