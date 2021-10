Chuvas no norte da China provocam pelo menos cinco mortos

As chuvas contínuas dos últimos dias na província de Shanxi, no norte da China, deixaram pelo menos cinco mortos e levaram à retirada de 50.000 pessoas, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

Quatro das cinco mortes foram registadas na quarta-feira, na vila de Puxian, que pertence à cidade de Linfen, e uma pessoa morreu na cidade de Luliang, onde as autoridades também relataram o desabamento de 153 casas e a retirada de 1.300 residentes, devido às chuvas.

A província vizinha de Shaanxi, localizada a oeste de Shanxi, também foi afetada esta semana por chuvas persistentes, que levaram à retirada de mais de 50.000 pessoas, de acordo com a Xinhua.

O Ministério dos Recursos Hídricos da China declarou na quarta-feira que o Rio Amarelo, que atravessa as duas províncias e é o segundo mais longo da China, teve a terceira enchente do ano esta semana devido a "chuvas constantes".

O Centro Meteorológico Nacional da China informou que as chuvas no norte do país estabeleceram um "recorde histórico", em setembro passado.

Em julho, o centro da China sofreu fortes chuvas, que mataram mais de 300 pessoas na província de Henan, segundo as autoridades locais.

Song Lianchun, meteorologista do Centro Meteorológico Nacional da China, afirmou então: "apesar de não podermos dizer que um evento meteorológico extremo seja causado diretamente pelas alterações climáticas, a longo prazo, o aquecimento global causará um aumento na intensidade e na frequência destes eventos".