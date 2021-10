Governo espanhol anuncia abono para jovens poderem sair de casa dos pais

Pedro Sánchez, líder do Governo espanhol, anunciou, esta quarta-feira, a criação de um subsídio para a habitação destinado aos jovens entre os 18 e os 35 anos. O objetivo desta medida é incentivar a emancipação e permitir que os jovens possam sair de casa dos pais mais cedo. Será ainda implementado um abono cultural.

O apoio à habitação destina-se aos jovens que apresentem rendimentos inferiores a 23.725 euros anuais, que irão passar a receber 250 euros mensais durante dois anos, avança a agência EFE. Além disso, no caso de famílias mais carenciadas ou vulneráveis, o Estado irá também contribuir com um apoio de 40% do valor de arrendamento da casa.

"Vamos estabelecer uma política pública para reduzir a idade de emancipação tão insuportavelmente alta no nosso país para que os jovens possam ter acesso a habitações dignas de aluguer com o apoio e ajuda da Administração Geral do Estado", disse Pedro Sánchez.

O Governo pretende ainda aplicar 6.820 milhões de euros no plano de recuperação de programas de reabilitação habitacional e regeneração urbana. O objetivo é reabilitar 40 mil edifícios residenciais nos próximos seis anos.

Além da habitação, o Governo espanhol anunciou também implementação de um programa de abono cultural destinado aos jovens. Ao atingirem a maioridade, estes vão receber um cheque de 400 euros que poderá ser utilizado em atividades de âmbito cultural.

"Vamos dar-lhes 400 euros para a compra de livros, o consumo de qualquer tipo de atividade artística ou cénica", anunciou Sánchez, destacando a importância do setor da cultura na economia do país.

A criação de um abono cultural não é uma novidade: na primavera de 2020, França implementou uma medida semelhante, onde entrega aos jovens com 18 anos um cheque de 300 euros para utilizar no setor da cultura. Esta medida está incluída no programa de reativação económica. Também os jovens entre os 14 e os 18 anos recebem, anualmente, 25 euros para poder aplicar em eventos culturais.