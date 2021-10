Morreu a gorila-das-montanhas que se tornou famosa há dois anos quando tirou uma selfie com um dos guardas do Parque Virunga, no Congo. Há quem a considere uma das melhores selfies de sempre.

Em 2019 esta selfie correu o mundo. Ndakasi, uma gorila-das-montanhas, deixava-se fotografar por Mathieu Shamavu, um dos guardas do parque Virunga, no Congo, ao lado de outra gorila.

Mathieu estava a ver o seu telemóvel quando reparou que as gorilas o imitavam, o que o levou a tirar a fotografia.

Do resgate à doente degenerativa

14 anos antes, Andre Bauma, um outro guarda do parque, tinha dado colo ao bebé Ndakasi, resgatado junto do cadáver da mãe, abatida a tiro por caçadores furtivos.

A amizade nasceu no centro de acolhimento, em Goma. Andre tornou-se o seu tratador, mas também amigo.

Na primeira noite, segurou a bebé gorila de dois meses junto ao peito para a manter quente e confortável. Ndakasi sobreviveu, mas com um "grande trauma" por ter perdido a família.

O animal foi considerado "demasiado vulnerável" para voltar à floresta e foi transferido para um centro de acolhimento.

Salva em bebé deste destino cruel, a primata não resistiu, agora, a uma doença degenerativa.

Mais uma vez, foi nos braços de André Bauma que Kdakasi recebeu aconchego.