SPD, Verdes e liberais do FDP negoceiam coligação para formar Governo na Alemanha

O sociais-democratas do SPD, os Verdes e os liberais do FDP reúnem-se hoje para tentar formar Governo de coligação na Alemanha.



Foram os sociais-democratas do SPD que venceram as eleições de 26 de setembro. Ficaram ligeiramente à frente da CDU, o partido de Angela Merkel que saiu do executivo depois de 16 anos no poder.

A pequena margem obriga, por isso, à formação de coligações.

A acontecer a junção entre SPD, Verdes e Liberais, será a primeira coligação tripartida na Alemanha desde 1953.

